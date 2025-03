Palermo, come gestire il rientro di Di Mariano? I tifosi si schierano: meglio dalla panchina

La maggioranza dei votanti, il 63.28% , ritiene che l'esterno offensivo dovrebbe riprendere il ritmo gradualmente, partendo dalla panchina e subentrando a partita in corso. Questa scelta sembra dettata dalla prudenza, considerando l'importanza di evitare ricadute dopo l'infortunio e di permettere al giocatore di ritrovare la miglior condizione senza pressioni immediate.

Un 26.56% dei partecipanti al sondaggio preferirebbe invece escluderlo dalle rotazioni fino al termine della stagione, puntando su altre alternative in rosa. Questa percentuale riflette una parte della tifoseria che evidentemente non considera Di Mariano un valore aggiunto in questa fase cruciale del campionato.