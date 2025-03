SONDAGGIO, come dovrebbe essere gestito il rientro di Di Mariano?

Francesco Di Mariano potrebbe tornare fra i convocati per la sfida contro la Salernitana. Il calciatore, dopo essersi infortunato a gennaio, si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio sinistro, ma ora il peggio sembra essere passato ed il suo rientro è sempre più vicino. Il numero 7 del Palermo ha ripreso già da giorni gli allenamenti con la squadra ed è pronto a dare il suo contributo nella parte finale del campionato.