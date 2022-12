Palermo-Cagliari, i convocati di mister Liverani: out Barreca e Rog, ok Goldaniga

La lista dei calciatori convocati da Liverani per il derby delle isole a Palermo

Giunti alla vigilia del derby delle isole tra Palermo e Cagliari, in programma domenica alle 18.45 allo Stadio "Renzo Barbera", sono stati diramati i convocati di mister Fabio Liverani ( questi quelli di Eugenio Corini ). Questo il comunicato del club sardo:

Mister Fabio Liverani ha convocato 23 calciatori per la trasferta di Palermo: oltre ad Alessandro Deiola, Marco Mancosu e Marko Rog, non saranno della sfida Alessandro Di Pardo e Antonio Barreca. In lista dalla Primavera il centrocampista Nicolò Cavuoti e il laterale Francesco Zallu.