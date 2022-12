Palermo-Cagliari e Genoa-Frosinone, la Lega Serie B modifica l’orario delle due gare

Variazione d'orario per il match Palermo-Cagliari, valido per il diciottesimo turno di Serie B. Il calcio d'inizio del derby delle isole è stato modificato, passando dalle 18.00 iniziali alle 18.45. Il motivo di tale cambiamento potrebbe essere senza troppi dubbi la quasi concomitanza della finale dei Mondiali in Qatar che avrà inizio la stessa domenica alle 16.00. In questo modo, si darà la possibilità ai tifosi di avviarsi verso lo stadio riuscendo comunque a godersi la finale (a meno di tempi supplementari e calci di rigore). Questo il comunicato della Lega Serie B che oltre a Palermo-Cagliari modifica anche l'orario di Genoa-Frosinone: