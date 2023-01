Palermo, Brunori show con l’Ascoli. I rosa si “vendicano” della disfatta dell’andata

Considerando il valore dei nuovi arrivati in rosa, il Palermo può puntare in alto

"Brunori è un’arma letale. Palermo, show ad Ascoli. Vittoria e ottavo risultato utile di fila, i rosa agganciano la zona play off". Questo il titolo dell'articolo dell'apertura odierna del Giornale di Sicilia, all'indomani della vittoria delle "aquile" contro l'Ascoli per 1-2 allo stadio "Del Duca", sfida valida per il ventiduesimo turno di Serie B.

Il Palermo non si ferma più e guadagna il suo ottavo risultato utile consecutivo. La doppietta di Matteo Brunori mette in ginocchio la formazione marchigiana e mette in serio pericolo la già traballante panchina di Cristian Bucchi. Tre punti dal peso specifico importante per quanto concerne l'obiettivo playoff, nuovo orizzonte della compagine siciliana con la tifoseria rosanero che sembra aver già accantonato l'idea di un semplice campionato mirato al mantenimento della categoria.

In classifica, i rosanero balzano alla nona posizione a pari punti con il Pisa di Luca D'Angelo, reduce da un pareggio al "Ferraris" contro il Genoa in questo ventiduesimo turno di Serie B. La compagine nerazzurra resta momentaneamente ottava e dunque in zona playoff, in virtù della miglior differenza reti: +9 dei toscani contro il -1 dei siciliani.

"Vendicato" anche il risultato della gara d'andata tra le mura amiche del "Renzo Barbera" che era valso la prima sconfitta in campionato della formazione allenata da Eugenio Corini alla terza giornata. La tripletta di Cedric Gondo aveva steso i rosanero che avevano trovato la via della rete con due colpi di testa, rispettivamente di Matteo Brunori e del debuttante in maglia rosa Jacopo Segre. Proprio l'italo-brasiliano è stato il mattatore della sfida del "Del Duca", autore di una doppietta decisiva concedendosi anche il "lusso" di fallire un calcio di rigore.

Si è messo nuovamente in mostra anche Gennaro Tutino, autore di alcune giocate che hanno messo in difficoltà la difesa bianconera. Proprio grazie ai nuovi arrivati come l'ex Napoli e Cosenza, a cui si aggiungono per il momento anche Valerio Verre e Renzo Orihuela, il Palermo potrebbe puntare verso l'alto in un campionato cadetto imprevedibile.