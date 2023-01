Calciomercato Palermo: Rinaudo a Milano con Bigon per il rush finale. Strategie e obiettivi…

Vittoria brillante ad Ascoli, firmata dal bomber Brunori e rush finale di calciomercato. Palermo che viaggia spedito in classifica, ottavo risultato consecutivo e ingresso alle soglie della zona playoff. Club targato City Group protagonista assoluto anche in sede di campagna trasferimenti, con gli arrivi di due profili di notevole caratura per la categoria come Gennaro Tutino e Valerio Verre, che seguono quello del jolly difensivo uruguaiano Renzo Orihuela. Con la definizione dell’ingaggio del promettente centrale danese, Simon Graves, classe 1999 del Randers, il mercato in entrata del Palermo non è ancora finito. Il ds Rinaudo é arrivato questa sera a Milano, dove insieme al nuovo consulente e coordinatore dell’area tecnica del City Football Group, Riccardo Bigon, lavorerà alla definizione della rosa a disposizione di Corini. Priorità un esterno mancino che funga da alternativa o da competitor a Sala, con Masciangelo che sarebbe il nome più caldo nella fattispecie. C’è intesa con Benevento e agente del calciatore, ma i sanniti devono prima chiudere con la Spal per Trippaldelli per il cui cartellino non vi è ancora un accordo con la dirigenza estense. Lancini resta l’unico profilo potenzialmente in uscita, nulla dovrebbe muoversi nel reparto offensivo. Ancora quarantott’ore tutte da vivere prima della chiusura della sessione invernale, il calciomercato riserva sempre qualche sorpresa…