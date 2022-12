Palermo, Brunori non si ferma: è il capocannoniere della Serie B insieme a Cheddira

Un 2022 a dir poco stellare per Matteo Brunori che ha lasciato la propria firma anche nel derby delle isole tra Palermo e Cagliari nella sfida valida per il posticipo del diciottesimo turno di Serie B, vinta dai rosanero per 2-1. L'italo-brasiliano ha realizzato dal dischetto il vantaggio dei rosanero ed ha spezzato anche la personale "maledizione" dagli undici metri con i recenti errori contro Cosenza e Venezia che avrebbero potuto portare punti preziosi alla propria squadra. Brunori è salito dunque a quota nove reti in campionato (dodici reti stagionali contando anche la tripletta in Coppa Italia contro la Reggiana), agganciando in vetta Walid Cheddira, bomber del Bari assente nelle ultime gare vista la partecipazione con il suo Marocco nei Mondiali in Qatar.