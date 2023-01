Palermo: Bettella e Vido out, centrocampo risicato. Corsa contro il tempo per Verre

Corini dovrà rinunciare a cinque giocatori in vista dell'Ascoli. Possibilità Verre

Mediagol ⚽️

"Bettella resta ancora a rischio. Corsa contro il tempo per Verre". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nell'apertura odierna riepiloga la situazione indisponibili del Palermo in vista della sfida contro l'Ascoli in programma al "Del Duca" il prossimo sabato alle ore 14.00.

Salterà la gara Davide Bettella, ieri arrivato all'allenamento allo stadio con le stampelle. Palestra e fisioterapie per Luca Vido, altro probabile assente in vista dell'Ascoli, con il Palermo tuttavia che resta coperto per il reparto avanzato visti i rincalzi per Matteo Brunori posti in essere da Edoardo Soleri e dal nuovo arrivato Gennaro Tutino. Mentre Alessio Buttaro è tornato a lavorare con il resto del gruppo.

Ancora assenti Leo Stulac e Claudio Gomes, i quali lasceranno il tecnico Eugenio Corini con gli uomini contati in zona nevralgica. Con ogni probabilità, il centrocampo rosanero al "Del Duca" sarà composto ancora una volta da Dario Saric, Samuele Damiani e Jacopo Segre, con Jeremie Broh come unica sostituzione possibile a centrocampo. Valerio Verre si trovava già lo scorso mercoledì a Roma per l’iter delle visite mediche e potrebbe aggregarsi al gruppo rosanero in tempo per la rifinitura per poter essere incluso nella lista dei convocati. Una simile "corsa contro il tempo" l'ha fatta lo stesso Tutino, arrivato due giorni prima della gara casalinga contro il Bari e che è anche riuscito ad esordire al "Renzo Barbera".