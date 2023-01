Palermo-Bari, gara ad alto rischio nel 21° turno di Serie B: ecco le misure adottate

La Serie B ha ripreso il proprio corso in questo anno solare 2023 ripartendo dalla prima giornata del girone di ritorno, preparandosi alla ventunesima giornata di campionato. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha trasmesso le misure da adottare per due incontri in particolare che presentano un profilo di rischio che prevede misure speciali: Si tratta di Palermo-Bari e di Como-Pisa, la prima in programma il 20 gennaio alle 20.30 e la seconda il 21 gennaio alle 14.00: