Palermo-Bari, Bonanni: “Al ‘Barbera’ snodo fondamentale, sarà prova di maturità”

E' tutto pronto per Palermo-Bari, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, in programma questa sera allo stadio "Renzo Barbera". I rosanero si presentano all'appuntamento in decima posizione, condivisa a quota 25 punti con Ascoli, Modena e Brescia. I galletti, quarti, distano -3 dalla seconda posizione. Un impegno presentato a poche ore dal fischio d'inizio dal doppio ex, Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di "TuttoBari".

Intercettato in esclusiva dalla nostra redazione, ha parlato in questi termini della sfida di domani tra siculi e biancorossi: “Sarà una bella gara, tra due compagini di prestigio. Entrambe sono piazze da A, e l’obiettivo delle due squadre non può essere diverso dall’approdo nella categoria superiore, visto il blasone. Se il Palermo dovesse vincere domani, si avvicinerebbe parecchio alla zona playoff, mentre i pugliesi sono solo a 3 lunghezze dalla promozione diretta. Espugnare il Barbera, per i galletti, rappresenterebbe uno snodo fondamentale per continuare la rincorsa alle prime posizioni, mentre una battuta d’arresto potrebbe compromettere seriamente le speranze di promozione diretta. La squadra di Mignani è chiamata ad una prova di maturità.”