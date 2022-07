Padova, Donnarumma vuole restare ma chiede un aumento. La Reggina si interessa a lui

Il contratto del portiere patavino è in scadenza ma sembrano comunque esserci le condizioni per un rinnovo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Trivenetogoal, l'aumento d'ingaggio richiesto potrebbe far riflettere il Padova. Donnarumma avrebbe già rifiutato il Genoa, club in cui ha già militato, ed avrebbe ricevuto anche le avance della Reggina, altro club di Serie B. La volontà del portiere sarebbe quella di restare in biancoscudato, seppure in una categoria inferiore rispetto a quella delle squadre che lo stanno corteggiando.