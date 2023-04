Oscar Damiani: “Bari in A? DeLa avrebbe un problema. Ecco la favorita ai playoff”

Dalla prossima sessione estiva, al campionato di Serie B: le dichiarazioni rilasciate dal noto operatore di mercato.

"Semifinale di Champions una rivincita per il nostro calcio? Sì, ma fino ad un certo punto. La Nazionale è una cosa e i club un’altra. L’Italia nelle coppe si è comportata bene, speriamo di arrivare fino in fondo". Così Oscar Damiani, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dalla possibile promozione del Genoa di Alberto Gilardino in Serie A, alla prossima sessione estiva di calciomercato. Ma non solo...

MERCATO -"Ci avviciniamo al mercato, come sarà? Non ho molte aspettative. La situazione economica dei club non è rosea. Bisogna accontentarsi. Il pericolo è un altro: che qualche giocatore vada via dall’Italia. Kvaratskhelia e Osimhen ad esempio? Mi auguro che si trovi una soluzione. Sarebbe un peccato. Il Napoli quando ha sostituito i calciatori lo ha fatto bene, Giuntoli merita i complimenti. Ma certamente Osimhen e Kvaratskhelia sono elementi importanti per la squadra".

SERIE B -"Il Genoa con Gilardino vede la A? Mi fa piacere. Mi auguro che si arrivi in fondo, la società ha lavorato bene e Gilardino è stato straordinario. Però i risultati dipendono anche dalla società. Hanno lavorato bene. Oltre i rossoblù ed il Frosinone, chi andrà in A? Se il Bari andasse in A la Famiglia De Laurentiis sarebbe felice ma avrebbe un problema. Il Cagliari ha una buona squadra, mi farebbe piacere se tornasse in Serie A e mi sembra la favorita", ha concluso Oscar Damiani.