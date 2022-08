Novellino: “Genoa e Cagliari promosse? Non è detto. Proprietà Venezia non mi piace”

"Tutti dicono che Genoa e Cagliari verranno promosse, ma non è affatto detto che sarà così: tante volte i pronostici sono stati smentiti. Il Venezia? Lo colloco nel gruppone che sta dietro le migliori per puntare ai playoff. È molto difficile capire dove possa arrivare, perché ci sono elementi che fanno ben sperare ed altri che non mi convincono per niente. Lo scriva pure a chiare lettere: questa proprietà non mi piace. Non mi è piaciuto il modo in cui ha fatto fuori Paolo Zanetti, non mi è piaciuto il benservito a due bandiere come Mattia Collauto e Paolo Poggi. Sono atteggiamenti di chi pensa di essere più bravo di tutto, ma in realtà non lo è per nulla o, meglio, lo deve ancora dimostrare", le sue parole.