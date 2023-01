Nainggolan: “Voglio tornare in campo al più presto. Cagliari? Rispondo così”

Attualmente svincolato dopo essere stato inizialmente sospeso dall'Anversa per motivi disciplinari, Radja Nainggolan, è alla ricerca di un nuovo club in cui rilanciare le proprie ambizioni. Con il calciomercato invernale ormai ufficialmente partito, sono sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno del Ninja al Cagliari. Rumors analizzati dallo stesso centrocampista belga, intervenuto direttamente dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport"

"Sono io che voglio tornare comunque in campo al più presto. Cagliari? Non so. Ancora non c’è una trattativa. Aspettiamo".

Infine, due battute sul Napoli capolista: "Non mi sorprende il Napoli primo in classifica, ha giocato il miglior calcio spettacolare. Spalletti è uno dei migliori tecnici in circolazione. Con lui mi sono trovato benissimo, era l'allenatore perfetto per me".