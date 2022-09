Monza, ufficiale l’esonero di Stroppa: guida tecnica affidata a Palladino

Ribaltone in panchina in casa Monza: Giovanni Stroppa è stato esonerato. L'allenatore paga l'avvio di stagione poco convincente, che ha fruttato ai brianzoli appena un punto in sei partite. Così Silvio Berlusconi, insieme ad Adriano Galliani, ha deciso di cambiare guida tecnica a cinque giorni dal match contro la Juventus all'U-Power Stadium. Lo fa sapere il club tramite una nota ufficiale in cui comunica, contestualmente, di avere affidato la panchina al tecnico della Primavera Raffaele Paladino.