Monza-Pisa, le formazioni ufficiali: nerazzurri con gli ex Palermo Lucca e Puscas

Monza e Pisa si affronteranno questa sera all'"U-Power Stadium" nel match di andata della finale dei Playoff di Serie B: queste le formazioni

In questa finale dei playoff di Serie B, saranno il Monza, classificatosi quarto nella regular season, e il Pisa, terzo, a contendersi l’accesso alla Serie A. Fischio d'inizio questa sera alle 20.30, all'"U-Power Stadium". Il match di ritorno è previsto, invece, per domenica 29 maggio in Toscana.