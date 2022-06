Monza, Galliani: “Serie A sognata per 110 anni. Icardi? Fuori portata, Sensi…”

"Venerdì il raduno? Sarà emozionante, inizia una nuova avventura, che il Monza ha sognato per 110 anni. Il campionato è molto molto difficile, ci sono squadre fortissime e dobbiamo attrezzarci per disputarlo al meglio".

Sono queste le parole dell'ad del Monza, Adriano Galliani, a margine della premiazione per la promozione in Serie A avvenuta questa mattina presso la Regione Lombardia - come riportato da "Tuttomercatoweb".