Monza-Frosinone, Grosso: “Pagato tante ingenuità. Serie B? Ecco cosa farà differenza”

Il Monza batte il Frosinone 3-2 nei trentaduesimi di Coppa Italia e si qualifica per il turno successivo dove sfiderà l'Udinese, eliminando definitivamente dal torneo i ciociari. Una sconfitta analizzata al triplice fischio dal tecnico dei gialloblù, Fabio Grosso , intervenuto in conferenza stampa.

"Abbiamo fatto una grande prestazione perché nonostante il doppio svantaggio siamo riusciti a rimanere in gara. Abbiamo pagato le troppe ingenuità ma dobbiamo capire che a questi livelli certi errori si pagano. Dobbiamo migliorare quelle situazioni. Siamo giovani, dobbiamo crescere ma questa sera siamo stati coraggiosi e nella prima frazione credo che abbiamo creato noi i presupposti per far gol ma a causa di due episodi eravamo sotto 2-0. Non era facile ripartire nel secondo tempo ma siamo stati bravi a crederci e riaprire la gara. Da domenica inizia il campionato, i dettagli faranno la differenza e noi dobbiamo capirlo. Lucioni sul terzo gol? Si sfila l'attaccante ma con Boloca che era scivolato. Lucioni ha perso i riferimenti ma ha fatto una grande partità, è un giocatore importante e da lui e con lui dobbiamo costruirci per affrontare un campionato pieno di insidie".