Modena, Tesser: “Ternana? Voglio una squadra che giochi senza paure”

Giornata di vigilia per il Modena che, questa sera, affronterà al "Braglia" la Ternana nel match valido per la terza giornata di Serie B. Attilio Tesser , allenatore dei canarini, è intervenuto in conferenza stampa pre presentare la sfida che tra poche ore attenderà i suoi.

“Li abbiamo commessi e ci sono costati dei punti, quindi non li dobbiamo ripetere. Voglio vedere la mia squadra che gioca, che non ha paura, senza il braccino corto, con personalità e coraggio. Abbiamo dimostrato di avere qualità, con una maggior cattiveria agonistica possiamo e dobbiamo dimostrarle sul campo”.

Ultima gara con il mercato aperto (“è democratico, dà fastidio, ma a tutti”), un sincero saluto a chi non fa più parte del gruppo (“dove sono stati uomini veri”), uno sguardo alla Ternana (“già forte nella passata stagione e che si è rinforzata”). Non eravamo straordinari prima, e non abbiamo mai pensato di esserlo, e non è cambiato nulla adesso. Non rincorriamo queste situazioni, pensiamo a fare una grande partita domani sera. Abbiamo tutte le qualità per poterla fare”.