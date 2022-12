Modena, Silvestri: “Venezia specchio della nostra stagione. A Bari successo questo”

“È difficile capire come non siamo riusciti a fare bottino pieno contro il Venezia, ma è un po' lo specchio del nostro campionato con alti e bassi. Però non dimentichiamo che siamo ancora in linea con il nostro obiettivo. La stagione è ancora lunga e difficile, ma non mancano le qualità per arrivare fino in fondo. I numeri sulla difesa purtroppo non mentono, dobbiamo migliorare qualcosa e ridurre le distrazioni che ci hanno penalizzato nella maggior parte dei gol subiti. Bari? Abbiamo creato parecchio, ma non siamo stati bravi a realizzare. La partita è stata condizionata dal gol iniziale, ma poi non l’abbiamo gestita bene, c’è delusione”.