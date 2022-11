Modena, Silvestri: “Serie B livello top, non devi sbagliare nulla. Corsa salvezza…”

Il difensore del Modena, Tommaso Silvestri, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla sua esperienza in gialloblù soffermandosi sui problemi difensivi della squadra emiliana: "Sono arrivato al Modena, una promozione subito centrata e ora una salvezza da conquistare. Rispetto a quando ero in B con la SPAL il livello si è alzato notevolmente. L’anno scorso in C qualche errore ci veniva abbonato, quest’anno in B li paghiamo tutti a caro prezzo. Certe sconfitte non le avremmo meritate per le partite in sé, ma alle volte basta un singolo errore per perdere. In generale facciamo una fase difensiva anche discreta come squadra, per la quale tutti devono fare la propria parte, ma poi capita l’errore individuale che ci condanna. Per ora siamo in linea con l’obiettivo stagionale, la salvezza, ma è necessario alzare l’asticella della concentrazione, dell’attenzione e della disciplina. Nelle diagonali, negli scivolamenti della linea, evitando che la coperta sia corta. Un primo bilancio poi lo faremo alla fine del girone d’andata, anche perché ci mancano partite non agevoli, in realtà in B non ne esistono”. ha poi concluso