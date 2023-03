Modena-Pisa, D’Angelo: “Bravo Moreo contro il Palermo a giostrarsi dietro le punte”

“Il Modena sta facendo un buonissimo campionato nonostante le tre sconfitte in questa settimana complicata. Avrà voglia di riscattarsi e cercherà di giocare in maniera forte dal punto di vista del temperamento. E noi dovremo rispondere con le nostre armi. La squadra è al completo, sono tutti abili e arruolabili e può essere che davanti vengano schierati dal primo gli stessi tre dell’ultima gara. Contro il Palermo non era la loro presenza in contemporanea il problema e poi Moreo è più bravo se giostra dietro le punte. Davanti abbiamo molti giocatori bravi e ognuno deve essere capace di ritagliarsi il proprio spazio. Vogliamo vincere e fare meglio dell’avversario, sappiamo che non è semplice perché il Modena è una squadra buona che sta facendo un campionato importante da neopromossa, sarà importante la mentalità con la quale la squadra va in campo. Sappiamo che dal punto di vista della tifoseria non abbiamo problemi ed eguali. I nostri tifosi sono sempre presenti in massa e come accaduto in tantissime trasferte anche domani saremo spinti da tanti tifosi nel settore ospiti. Volpi ha espulso Marin, ma in quella situazione poteva essere meno energico, ma allo stesso tempo il giocatore ha sbagliato a reagire in quel modo. Ha pagato perché è stato squalificato per due domeniche e anche una multa perciò la lezione l’ha imparata. Il VAR invece a mente fredda avrà capito che è stato un errore non concederci il rigore in quella partita”.