Modena, Pergreffi: “Molti ci hanno già fatto funerale, dimostreremo di meritare la B”

3 punti in 6 gare : è questo il bilancio del Modena , reduce da un avvio di stagione complicato che ha condannato i canarini al penultimo posto in classifica in compagnia del Como. A fare il punto sul momento vissuto dalla squadra è il capitano Antonio Pergreffi, intervenuto in conferenza stampa per trattare i temi più caldi in casa Modena.

“Non è mai bello stare fuori e allenarsi lontano dal resto del gruppo, è brutto perchè non riesci a dare una mano ai compagni. Adesso sto bene, ho recuperato e siamo pronti a ricominciare tutti insieme. In queste prime sei sfide non abbiamo mai sfigurato, ce la siamo sempre giocata anche se chiaramente è mancato qualcosa. I punti sono importanti, dobbiamo trovare una soluzione al più presto e servirà ancora maggiore fame e cattiveria. Ognuno di noi deve farsi un’esame di coscienza e capire di dover mettere in campo quel qualcosa in più, necessario per ottenere risultati positivi. Molti ci hanno già fatto il funerale, noi però ci siamo e vogliamo dimostrare di poter stare alla grande in serie B. Infortuni? Nel calcio succede e fa parte del gioco, ma è soprattutto qui che viene fuori il carattere del gruppo. Come sempre, la società ha fatto capire che crede in tutti noi. Dobbiamo però invertire la rotta, anche per ripagare i loro sforzi. Se abbiamo solo tre punti in classifica, evidentemente c’è qualcosa che non va e quindi serve qualcosa in più. Sono convinto che le basi per fare qualcosa di importante ci sono. Cittadini? E’ un ragazzo forte, ha grandi doti e non mi stupirei di vederlo in futuro in categorie superiori”.