Modena-Palermo, le indicazioni suggerite per i tifosi rosa in trasferta al “Braglia”

Il Palermo sottolinea il percorso migliore per arrivare allo stadio di Modena

Saranno oltre millecinquecento i tifosi del Palermo che accederanno al settore ospiti del "Braglia" di Modena per la sfida contro i "canarini" valida per l'undicesima giornata di Serie B 2022-2023. Il club di Viale del Fante, tramite il proprio sito ufficiale, evidenzia il percorso migliore per il raggiungimento dello stadio partendo dal Casello di Modena Nord.