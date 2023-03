Modena, l’ad Rivetti: “Noi da 8. Salvezza? Una volta raggiunta penseremo ad altro”

"Pisa? Abbiamo fatto una partita di cuore e, come avevamo detto in settimana, abbiamo reagito. Per noi l’obiettivo è la salvezza e, una volta raggiunta, potremo pensare ad altro".

"Quando si raggiunge una vittoria importante è giusto festeggiare. Per ora, alla squadra, do un 8 pieno. Infine, due battute sui rinnovi: "Siamo pronti per i rinnovi di Gagno e Gerli, uno sarà annunciato in settimana. Cittadini e Diaw torneranno all’Atalanta e al Monza. Per Strizzolo vediamo perché è in prestito con diritto di riscatto. Per Tremolada parlano i numeri. È un giocatore determinante con 4 gol e 9 assist".