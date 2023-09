Modena, Gerli: “In B tante squadre forti, ma possiamo essere la mina vagante”

SU BIANCO - "E' un allenatore molto preparato, una persona diretta che ti dice quello che pensa ed è molto attento al dettaglio. Spesso facciamo sedute video in cui ci fa vedere quello che sbagliamo, quindi da questo punto di vista c’è una cura quasi maniacale del dettaglio e in campo secondo me si sta vedendo. I tifosi si fidano molto della proprietà, hanno capito che la società vuole creare qualcosa di importante ma vuole farlo con le tempistiche giuste e facendolo un passo alla volta. Credono nel progetto e credono anche in noi, che siamo stati bravi a portare un certo tipo di mentalità negli ultimi anni", ha concluso Gerli.