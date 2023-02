Modena-Genoa, probabili formazioni: titolari Gudmundsson e Falcinelli, out Hefti

Grazie alla vittoria del turno precedente contro il Brescia, il Modena approda in zona playoff per la prima volta quest'anno. Secondo successo di fila per i canarini, dopo quello contro il Cagliari. Tutti a disposizione per il tecnico Attilio Tesser, ad eccezione del lungodegente Battistella. Genoa a caccia della seconda gara da tre punti dopo aver interrotto la striscia di risultati positivi del Palermo alla scorsa. Una sola sconfitta per i rossoblu dall'inizio del mese di gennaio, maturata contro il Parma. La compagine di Alberto Gilardino è attualmente in solitaria al secondo posto, con solamente due punti di vantaggio su Bari e Sudtirol (42 per i liguri e 40 per le inseguitrici). Unico assente per il tecnico ex Siena sarà lo squalificato Hefti.