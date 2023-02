Modena-Genoa 2-2, autogol di Puscas ma Bani la pareggia. Tesser ottavo: la classifica

Si chiude la venticinquesima giornata di campionato di Serie B con la sfida del "Braglia" tra Modena e Genoa, terminata sul risultato di 2-2. Dura circa ventiquattr'ore il ritorno in zona playoff del Palermo, risalito temporaneamente all'ottavo posto dopo il punto conquistato contro la capolista Frosinone. Con il pareggio ottenuto contro il "Grifone" i "canarini" allenati da Attilio Tesser, che si trovavano a pari punti con i rosanero prima dell'inizio dell'attuale turno del campionato cadetto, hanno riagganciato la compagine allenata da Eugenio Corini. Tuttavia, in virtù della miglior differenza reti, il Modena ricopre attualmente l'ottava posizione necessaria per il raggiungimento della fase playoff.