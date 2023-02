Modena-Cagliari, probabili formazioni: ok Azzi e Lapadula, Tesser lancia Ionita

Reduce da due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro, il Modena ha faticato a trovare la continuità negli ultimi mesi. Undicesimo posto per gli uomini di mister Tesser, ventotto punti conquistati nelle prime ventidue gare. Per il match del "Braglia" contro il Cagliari, il tecnico ex Pordenone dovrà fare a meno solamente del lungodegente Battistella. Assente dai convocati anche il nuovo acquisto Ferrarini, approdato ai "canarini" solamente due giorni fa. Si candida a giocare dal primo minuto Arthur Ionita, arrivato in Emilia dal Pisa a gennaio.