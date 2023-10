Modena, Bianco: “Abbiamo identità. Non ricordo parate di Gagno oltre i gol subiti”

0-2: termina così la sfida tra Modena e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Braglia" e valida per la nona giornata del campionato di Serie B . A decidere le reti di Handerson e Mancuso, che regalano tre preziosi punti alla compagine rosanero attualmente seconda e con una gara in meno. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della squadra di casa, Paolo Bianco , intervenuto in conferenza stampa.

“Gli altri non ci tirano in porta 7-8 volte a partita, non mi ricordo parate di Gagno a parte i due gol. Tiriamo poco verso lo specchio, dobbiamo migliorare in questo aspetto. Sarei molto più preoccupato se non arrivassimo nell’area avversaria. Oggi per tre quarti di partita con un uomo in meno abbiamo continuato a fare quello che abbiamo fatto nelle altre partite. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che riusciamo a crearci. La squadra ha identità, a prescindere dallo schieramento tattico. La squadra risponde bene ai cambi di modulo che facciamo, la spinta di Guiebre poteva darci di più. Non so se potevo inserirlo prima, avevamo bisogno di un centrale in più perché loro potevano farci male sui cross. Noi ci siamo allenati in ritiro in inferiorità numerica proprio perché durante la stagione può capitare. Ho preferito mantenere Tremolada e Manconi perché hanno un certo tipo di caratteristiche”