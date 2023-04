Martorelli: “Auguro a Gilardino di portare il Genoa in A. Playoff? Ecco la favorita”

"Dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo la certezza che una squadra italiana andrà in semifinale. Il Napoli ha dimostrato di essere ai livelli delle grandi squadre, la sconfitta contro il Milan può dare manforte. Dipenderà anche dal recupero di Osimhen ma considero il Napoli come qualità squadra più europea. Gli uomini mercato dell’estate? Il campionato sta dando grandi attenzioni ad Osimhen e Kvaratskhelia... Non penso che De Laurentiis si priverà di entrambi, ma qualcosa potrebbe accadere sicuramente", le sue parole.

SERIE B -"Frosinone a parte, su chi punto? Sono contento per il Genoa. Conosco Gilardino, è un ragazzo molto serio. Sta vivendo un momento straordinario e gli auguro di portare il Genoa in Serie A. Con questi ritmi nulla fa pensare a qualcosa di diverso. E i Playoff? Lì comincia un altro torneo. Il Parma alterna troppa discontinuità, penso che con l’arrivo di Ranieri il Cagliari sia la squadra favorita per centrare l’obiettivo come terza squadra", ha concluso Martorelli.