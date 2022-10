Martinelli: “Serie B tosta, i valori usciranno alla lunga. Brescia, riparti subito”

"Il Brescia deve continuare a lavorare come ha fatto finora e girare pagina". Lo ha detto Alessandro Martinelli, intervistato ai microfoni del "Giornale di Brescia". Fra i temi trattati dall'ex centrocampista di Brescia e Palermo, che nel 2020 ha dovuto dire addio al calcio giocato per un problema legato al cuore, la sconfitta rimediata per 6-2 dagli uomini di Pep Clotet contro il Bari in occasione della gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "San Nicola".