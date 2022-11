Mandorlini: “Il Cagliari delude? La Serie B cambia in fretta, ma il Frosinone…”

Dal Mondiale in Qatar alle prove di Frosinone e Cagliari: le parole del tecnico

Mediagol ⚽️

"Mondiale senza l’Italia? Fa un certo effetto, triste. Personalmente informo sulla competizione ma non essendoci la Nazionale non ho troppo entusiasmo". Lo ha detto Andrea Mandorlini, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex tecnico di Hellas Verona, Cremonese e Padova, fra le altre: dai Mondiali 2022 in Qatar, ai nastri di partenza, alle prestazioni offerte fin qui da Frosinone e Cagliari in Serie B.

"Come vedo il Mondiale a novembre? Non bene. Ma è sbagliato giudicare a prescindere. Prima vediamo e valutiamo. Sicuramente lo vedo male perché non c’è l’Italia. Il Mondiale può incidere sul campionato? Mi auguro non incida più di tanto. Cinque calciatori non influiscono. Certamente fermarsi per due mesi è un’anomalia. Il Napoli viaggia spedito? Assolutamente si. Per quello che ha fatto e per quello che farà rimane la squadra favorita. È la squadra da battere", le sue parole.

SERIE B -"In B sorride il Frosinone? Sta facendo bene e ha lanciato tanti giovani. La B continua, cambia tutto in fretta ma il Frosinone ha entusiasmo. Delude il Cagliari? Ha del potenziale per tornare in auge. La B cambia in fretta, da ultimo con una vittoria puoi andare sopra tante squadre. Se sono pronto a tornare in pista? Fremo, non ne posso più. Ho voglia di rientrare. Vado a vedere partite. E ho grandissima voglia di ripartire", ha concluso Mandorlini.