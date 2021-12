Lucca e Pisa sono le sorprese della Serie B: il sondaggio tra i 20 tecnici del torneo

In un sondaggio rivolto ai venti allenatori del campionato cadetto è stato chiesto quale sia stata la formazione rivelazione del torneo, quale giocatore abbia sorpreso di più e quale team sia diretto verso la Serie A

L'Italpress, agenzia di stampa italiana, ha condotto un sondaggio coinvolgendo tutti i venti allenatori della Serie B per individuare quale sia la formazione ritenuta la più sorprendente fino a questo momento e non solo.

Non sono finite le soddisfazioni della squadra di D'Angelo in questo sondaggio, perché sette allenatori hanno considerato il Pisa anche come una formazione favorita verso la promozione in Serie A. A vincere questo item del sondaggio è stato però il Lecce con ben quindici preferenze, seguito dal Brescia con dodici e dal Monza con undici.