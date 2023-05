Longo: “Palermo forte, livello alto in Serie B. Verre ci ha messi in difficoltà”

"È stata una partita come ci aspettavamo. Noi non siamo liberi con la testa come il Palermo già salvo, noi dobbiamo metterci ancora al sicuro al riparo. I ragazzi non sono liberi di giocare con coraggio. Il Palermo ha fatto un’ottima partita, nella prima mezz’ora ci hanno messo in difficoltà con Verre, un centrocampo dinamico, sono stati più bravi a vincere duelli individuali, come Sala e Buttaro. Sono stati più brillanti e pimpanti, noi non ci siamo disuniti e questo è un aspetto positivo. Non abbiamo mai perso la testa, loro nel secondo tempo sono stati più sterili rispetto al primo tempo. L’occasione più grossa è toccata a noi con Gabrielloni. Ci teniamo un punto contro una squadra forte. Il Palermo nelle ultime dodici partite ne ha vinta una, rendetevi conto della difficoltà di questo campionato. Mai visto un livello così alto in B, è dura per tutti. I subentrati sono entrati in maniera positiva, non è facile entrare e determinare. Sapevamo che potesse essere difficile. Hanno fatto tutti un ingresso positivo. Il rigore? A velocità normale mi sembrava nettissimo, contatto evidente. Non so se avete immagini diverse. Salvezza? Le tabelle non è giusto farlo, non ha senso. Il Palermo era già salvo perché tenta da diverse partite il colpo playoff. Poi la matematica non la conosce nessuno. 45 punti sono un bel bottino. Punti di penalizzazione Reggina? Non cambia nulla a livello mentale, dobbiamo guardare a noi. Dobbiamo prepararci bene e fare una partita che porti punti".