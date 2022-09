LIVE Brescia-Perugia 2-1: l’ex Palermo Luperini accorcia le distanze al “Rigamonti”

Il Perugia accorcia le distanze allo stadio Mario Rigamonti. In gol per la squadra di Castori l'ex Palermo Gregorio Luperini che al minuto 35' della prima frazione di gioco ha riaperto le danze battendo Lezzerini. Prima rete in maglia umbra per il centrocampista originario di Pisa che dà speranza al Perugia dopo l'uno-due ravvicinato del Brescia firmato Galazzi-Aye. Squadre a riposo, dunque, sul parziale di due a uno per le Rondinelle.