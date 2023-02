Lega Serie B, i dati del 2022/23: in aumento audience, ricavi diritti TV e pubblico

I numeri della Lega Serie B per il 2022/23, grande crescita

Che questa fosse una stagione di Serie B ricca di piazze storiche, competitività e passione se ne era parlato abbondantemente in estate. Le retrocessioni di grandi club come Venezia, Genoa e Cagliari, oltre alle promozioni di Bari e Palermo, hanno portato un importante aumento dei numeri degli spettatori per il campionato cadetto.