Lecco, traballa la panchina di Foschi. Il match contro il Cosenza sarà decisivo

Solamente un punto raccolto in cinque partite è uno score davvero difficile da accettare anche per un club neopromosso in Serie B come il Lecco. Luciano Foschi è stato l'artefice di una meravigliosa scalata dalla Serie C alla finale playoff contro il Foggia della passata stagione ma attualmente la sua panchina vacilla dati i risultati decisamente non positivi. La compagine lombarda ha sfiorato il primo successo in cadetteria contro il Cittadella ma la formazione veneta ha ribaltato l'iniziale vantaggio ospite con un uno-due letale nei minuti finali.