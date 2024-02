Lecco, Maiolo: “Momento difficile, ma nessuna rassegnazione. A Terni per fare punti”

Sull'ipotesi ritiro prima del match contro la Ternana: "Abbiamo deciso che non si farà: ci siamo confrontati in primis con l’allenatore, convenendo che sarebbe potuto rivelarsi controproducente. E in un momento così non possiamo correre rischi. La partita con la Ternana e poi soprattutto il derby con il Como sono le due sfide decisive sulla via della salvezza. I tifosi contestano e io sono d’accordo con loro. Non vogliono perdere questa benedetta serie B. Non c’è rassegnazione in nessuno".