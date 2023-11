Lecco, Lepore: “Con cambio allenatore abbiamo nuova mentalità. Siamo presenti al 100%”

"Ora abbiamo cambiato mentalità e modo di stare in campo con il nuovo allenatore. È scattato qualcosa in ognuno di noi".

Ne è certo il difensore e capitano del Lecco, Franco Lepore, espressosi sul cambio di passo della squadra dopo il ribaltone in panchina che ha portato all' esonero di Foschi e l'arrivo di Bonazzoli.

"Essere presenti sempre al 100% dentro la partita, correre l’uno per l’altro, aiutarsi, avere dunque un certo tipo di atteggiamento anche nei momenti più complicati, come ad esempio dopo il gol del vantaggio del Parma, così per menzionare l’ultima partita. Abbiamo capito di dover giocare in questa maniera, liberi mentalmente. I meriti vanno al mister che si fida di questo gruppo".