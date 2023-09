Lecco, Di Nunno tuona: “Brescia non merita la B. Cellino furbo con amici importanti”

Le parole del numero uno del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, in vista della sfida tra i blucelesti e il Brescia.

Paolo Leonardo Di Nunno , patron del Lecco , torna a parlare e lo fa alla vigilia della sfida tra i blucelesti e il Brescia: protagoniste, questa estate, delle note vicissitudini giudiziarie tra iscrizioni e ripescaggi nel campionato cadetto. Le "Rondinelle" hanno, infatti, beneficiato dell’esclusione della Reggina per la riammissione in Serie B. Una vicenda su cui il numero uno del Lecco si è nuovamente espresso sulle colonne del "Giornale di Brescia".

“Le Rondinelle non meritano di essere in B. Cellino ha amici importanti e la Reggina aveva tutti contro, lui è stato furbo. Il presidente del Brescia mi ha fatto prendere una multa da 4.000 euro, ma con lui non ho problemi”.