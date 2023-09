Lecco, Di Nunno: “Serie A possibile ma poi dove la gioco? Darò club al comune se…”

“Il 16 settembre per la sfida col Brescia. I lavori sono praticamente finiti, siamo stati più veloci della luce. Dico che anche il Comune dovrebbe essere grato. Siamo tutti felici, ora i tifosi mi chiedono la serie A. Magari può capitare, ma poi dove vado a giocare la A? Non c’è campo, neppure un hotel. Al sindaco l’ho detto. Ai tifosi dico di darmi una mano se vogliono restare in B. Altrimenti darò la squadra al Comune. Ma io ora me la tengo stretta, un anno in B lo voglio fare perché abbiamo conquistato la promozione con una squadra da mezza classifica. Questa è la grande soddisfazione. Il gruppo che si è creato è una famiglia”.