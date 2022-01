Lecce-Vicenza, probabili formazioni e quote: dentro Coda, Brocchi lancia Da Cruz

Probabili formazioni, quote e dove vedere in tv il recupero di Serie b

Sfida testa coda in Serie B, con il Lecce di Baroni che vuole proseguire la sua corsa verso la Serie A. I salentini recupereranno il match valido per la 18esima giornata di campionato, nella quale si troveranno di fronte il Vicenza di Brocchi, condannato all'ultimo posto della classifica. Crisi nera per squadra allenata dall'ex tecnico del Monza, con soli 8 punti conquistati e una salvezza che si fa sempre più difficile da raggiungere. Rendimento diametralmente opposto per il Lecce, che viaggi a ritmi da Serie A e sta ancora rincorrendo la capolista Pisa, che oggi potrebbe momentaneamente superare vincendo con i biancorossi e portandosi così a quota 40 punti.