Lecce-Vicenza, formazioni ufficiali: Baroni sfida Brocchi nel recupero di Serie B

Lecce e Vicenza si affrontano nel recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali della sfida

Tutto pronto per Lecce-Vicenza. Il match - valido per il recupero della 18esima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.00 allo stadio "Via del Mare". La formazione allenata da Marco Baroni occupa attualmente il terzo gradino alle spalle di Pisa e Brescia ma, qualora dovesse conquistare i tre punti quest'oggi, farebbe un balzo al primo posto in classifica. Il Vicenza di Cristian Brocchi va invece a caccia di punti pesanti in chiave salvezza.