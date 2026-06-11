Continuano le rivoluzioni nelle società italiane. Dopo settimane di voci e discussioni sui possibili allenatori che guideranno le squadre tra Serie A e Serie B, alcuni club sono ancora alle prese con situazioni da risolvere. Tra queste, ci sono Lecce e Verona - per motivi diversi. La prima ha visto l'addio di Pantaleo Corvino, che ha deciso di non continuare la sua avventura, ed è alla ricerca del degno sostituto di un dirigente che ha saputo incantare la Serie A con scouting di alto livello. E il nome preferito per sostituirlo è proprio Sean Sogliano, attuale DS del Verona.

LA SITUAZIONE LEGATA A SEAN SOGLIANO

Se in un primo momento sembrava che il dirigente non avrebbe lasciato il club, adesso potrebbe essere cambiato qualcosa. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi vedono nel profilo dell'ex Genoa e Palermo l'ideale per sostituire Corvino, inistendo quindi sul suo arrivo in società. Potrebbe delinearsi anche una doppia direzione sportiva con Trinchera - già al Lecce - affiancato appunto da Sogliano. Il Verona attende, sapendo che sostituire il DS - in caso - non sarebbe facile, vista la sua grande capacità di scoprire talenti a poco prezzo, dimostrata lungo tutta la sua virtuosa carriera. E per gli scaligeri perdere la sua figura significherebbe ricominciare da capo in una Serie B che - si sa - non aspetta nessuno.

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