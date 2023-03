La Gazzetta dello Sport: “Matricole da… A. Palermo-Modena vale i playoff”

"La festa della matricola era una tradizione goliardica riproposta in qualche università. La versione calcistica è in corso nell’ateneo della Serie B , dove le quattro festeggiate sono assolutamente protagoniste e non ai margini dello spettacolo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i fari sulle squadre approdate in Serie B al termine della scorsa stagione agonistica.

Il Bari, oggi terzo in classifica, è ancora in corsa con il Genoa per la seconda posizione che consente di andare in A senza passare dai playoff. Il Sudtirol è la grande rivelazione del torneo e tutto quello che riuscirà ad ottenere sarà tanto di guadagnato. "Poi ci sono Palermo e Modena, al momento appena fuori dalla zona playoff ma assolutamente in corsa, viste le distanze ravvicinate", si legge. Chi vincerà stasera al Renzo Barbera entrerà, almeno per una notte, in piena zona playoff.