Juve Stabia-Entella, rissa a fine gara: Coppolaro in ospedale e collaboratore di Caserta denunciato. I dettagli

Nella giornata di ieri la notizia.

Dopo la sfida andata in scena allo Stadio “Romeo Menti” tra Juve Stabia e Virtus Entella – gara terminata con il risultato di 1-1 alla luce delle reti messe a segno nel primo tempo da Luca Mazzitelli (VE) e nel secondo tempo da Francesco Forte (JS) – sarebbe scoppiata una vera e propria rissa. Secondo quanto riportato da diversi media, infatti, a seguito di un diverbio (anche fisico) con un dirigente della Juve Stabia e con il giocatore Luigi Canotto, il difensore dei liguri Mauro Coppolaro sarebbe stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Nel dettaglio, i due giocatori, che erano stati espulsi dal direttore di gara nel corso della partita, hanno proseguito ad insultarsi negli spogliatoi. E la situazione sarebbe degenerata quando Pasquale D’Inverno, collaboratore di Fabio Caserta, avrebbe sferrato un pugno nei confronti di Coppolaro. Un episodio al quale avrebbe assistito anche un delegato della Lega B, oltre alle forze dell’ordine che avrebbero portato in caserma e sottoposto a stato di fermo lo stesso Canotto e il collaboratore tecnico dei campani. Una notizia, quest’ultima, smentita di fatto dalla Juve Stabia attraverso una nota ufficiale.

“In merito a quanto avvenuto in occasione della gara Juve Stabia-Entella negli istanti successivi al momento dell’espulsione dei calciatori Canotto e Coppolaro, la S.S. Juve Stabia tiene a precisare che il calciatore Luigi Canotto – a differenza di quanto apparso su alcune testate on line – non è assolutamente stato trasportato in caserma e sottoposto a stato di fermo. Canotto è rientrato negli spogliatoi ed al termine del match ha anche avuto un sereno confronto con il direttore di gara. Allo stesso modo la S.S. Juve Stabia smentisce in modo categorico che un suo dirigente sia stato sottoposto a stato di fermo o identificato dalle forze dell’ordine. Spiace dover leggere fantasiose ricostruzioni che la società si vede costretta a smentire con forza”.

Tuttavia, come informa ‘La Repubblica’, D’Inverno sarebbe stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la polizia avrebbe identificato tutti i partecipanti alla rissa. Resta da capire se sia l’Entella, sia Coppolaro sporgeranno denuncia per l’aggressione.