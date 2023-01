Iachini su Tutino: “Palermo piazza perfetta per l’ex Napoli. City Group, che affare!”

Giuseppe Iachini , ex tecnico di Fiorentina e Palermo tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne de La Repubblica in merito al nuovo arrivato in casa rosanero, il ballerino del gol Gennaro Tutino , che il tecnico marchigiano ha conosciuto nella propria esperienza a Parma :

"Il City Group ha fatto un ottimo affare. Gennaro è un bravissimo ragazzo e ha l’età giusta per esplodere con le sue innate qualità non ancora espresse al massimo. Ha peculiarità da punta di appoggio ma può anche essere impiegato in fase più avanzata. Dopo Salerno, è l’occasione da cogliere al volo. Non può fallire, la scommessa sul Palermo lo aiuta perché è la piazza perfetta in quanto vive di entusiasmo e di passione. E quest’ anno, in un campionato incerto può succedere di tutto".