Gorini: “Mezzo centimetro e sarebbe stato rigore. Quello del Palermo? Verre esperto”

"La partita è fatta di episodi, siamo stati ingenui soprattutto sul calcio di rigore. Se concedi un episodio del genere cadi. Verre è esperto, lo ha cercato e lo ha trovato. E' stata una partita spettacolare. Se non metti dentro la voglia di rimontare, non la recuperi. Se per mezzo centimetro ci avessero dato il rigore sarebbe stata la ciliegina sulla torta. I ragazzi hanno dato il massimo nonostante le assenze e i diversi problemi. Ci teniamo il punto e pensiamo alla prossima partita. Maistrello? Siamo contenti per lui, ha fatto due gol da centravanti di Serie A. Abbiamo bisogno dei gol degli attaccanti. La strada è quella giusta. Manca la qualità in diversi settori? Non sono molto d’accordo, se mancasse la tecnica non ci sarebbero state le occasioni. Non è questa la partita in cui abbiamo peccato dal punto di vista tecnico. Sono soddisfatto, si può e dobbiamo migliorare, ma anche a centrocampo abbiamo fatto bene. Poi ci sono gli avversari e bisogna tenerne conto. Anche il rigore è ingenuità, non è questione di tecnica. L'importante è creare occasioni. A tratti non siamo stati ordinati e abbiamo sofferto di più. Il Palermo è abile nel palleggio, abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Il 2-1 ha cambiato inerzia della partita, sono gli episodi ad averla determinata. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e non abbiamo mollato".