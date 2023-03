Gorini: “Espulsione? Spiego il diverbio con Corini. Crociata in panchina, motivo…”

"L'espulsione per doppia ammonizione? Ho perso le staffe e mi dispiace. Diverbio con Corini? Sono cose che succedono, ho richiamato per un fallo di ripartenza. Io credo che lui se la sia presa con me, ma io l'avevo con l'arbitro, non con il Palermo. Non ho avuto modo di parlarci, ma non penso ci siano problemi. Il Palermo è una squadra forte, sappiamo che stava per vincerla. Abbiamo preparato bene la partita, mettendo i rosanero sotto pressione. Il rammarico è aver mancato il 2-0 nel primo tempo. Il Palermo giocano molto sul palleggio, noi abbiamo difeso ed aggredito bene. E' vero, nel secondo tempo siamo andati sotto ma abbiamo recuperato. Il campionato è aperto, è stata una partita divertente. Dal punto di vista tattico per noi allenatori meno. Dobbiamo lottare e non mollare, questo oggi lo abbiamo fatto. Abbiamo recuperato una partita che si era messa male. La Serie B è abbastanza equilibrata, ogni partita è importante. Dobbiamo ricordare dove eravamo a dicembre, ora ci siamo tirati fuori da quella situazione. Crociata? L'ho portato in panchina, non l'ho schierato per i pochi allenamenti. Chi lo ha sostituito ha fatto bene. Ma vogliamo recuperarlo"